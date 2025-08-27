MS Notícias

RIBAS DO RIO PARDO (MS)

Colisão entre veículos de carga mata os motoristas Elzo e João Carlos em MS

Caminhão invadiu pista contrária, bateu de frente com carreta e espalhou destroços na rodovia

João Carlos e Elzo morreram durante acidente em MSJoão Carlos e Elzo morreram durante acidente em MS - Reprodução
Grave acidente envolvendo três veículos de carga resultou na morte de dois motoristas na manhã da 3ª feira (26.ago.25), na BR-262, em Ribas do Rio Pardo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão-baú invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma carreta que transportava calcário. Na sequência, o caminhão ainda atingiu a lateral de uma terceira carreta, cujo condutor saiu ileso.

Com o impacto, as cabines dos veículos ficaram destruídas e uma das vítimas foi arremessada para fora da pista. As mortes ocorreram no local. As vítimas foram identificadas como Elzo Francisco Chagas, ex-policial do Paraná, e João Carlos Galeti, natural de São Paulo.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

