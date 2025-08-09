MS Notícias

TRAGÉDIA

Acidente entre micro-ônibus e moto mata o mecânimo Jackson Damião em MS

Polícia Civil investiga o caso

Colisão entre uma motocicleta e um micro-ônibus ocorrida no fim da tarde de 6ª feira (8.ago.25) na MS-156, entre Amambai e Caarapó, resultou na morte do mecânico Jackson Damião Silva dos Santos, de 26 anos, e provocou a interdição total da via por mais de três horas.

Segundo informações do jornal A Gazeta News, o acidente ocorreu próximo à ponte sobre o Rio Panduí. Com o impacto, o micro-ônibus, que seguia no sentido de Caarapó a Amambai transportando trabalhadores de uma obra de uma cooperativa na região, ficou atravessado na pista.

Como a via é protegida por um guard-rail de um lado e por um barranco do outro, o tráfego precisou ser bloqueado para o trabalho da perícia da Polícia Científica.

A Polícia Civil de Amambai informou que Jackson seguia na moto e não portava documentos no momento do acidente, tendo sua identidade confirmada posteriormente. Os ocupantes do micro-ônibus não ficaram feridos. 

