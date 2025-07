Consultora e suplente de vereador são assassinados e suspeito é achado morto no MT

O suplente de vereador Jean Michell Sales de Abreu (PL), de 34 anos, e a consultora de vendas Edilaine Machado Dias, de 35, foram assassinados a tiros dentro da casa onde estavam no último sábado (26.jul.25), no município de Nova Xavantina (MT).

O principal suspeito do duplo homicídio, Marcos Aparecido Gonçalves Sirqueira, de 43 anos, é ex-marido de Edilaine e foi encontrado morto horas depois, às margens da rodovia MT-251.

De acordo com informações da Polícia Civil, Marcos teria invadido a residência da ex-companheira e se deparado com ela e Jean dormindo. Armado, ele teria atirado nos dois e fugido do local. Os corpos foram encontrados após colegas de trabalho de Edilaine, preocupadas com sua ausência, acionarem a polícia.

A equipe encontrou Edilaine e Jean já sem vida. Mais tarde, o corpo de Marcos foi localizado com marcas de tiros. Duas armas de fogo estavam próximas, sendo uma delas registrada em nome de Jean. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de homicídio seguido de suicídio, mas o caso segue em investigação.

Jean era empresário e havia disputado eleições para vereador em 2020 e 2024. Edilaine trabalhava como consultora de vendas em uma loja de cosméticos na cidade. A Perícia Oficial e a Polícia Civil foram acionadas para esclarecer as circunstâncias do crime.