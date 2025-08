Criança é internada após ser estuprada e espancada por padrasto em MS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu um padrasto que espancou a enteada de 4 anos em Campo Grande. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no último dia 23 de julho.

O caso teve início após a criança revelar à mãe ter sofrido abuso sexual. Em reação, o suspeito trancou-se no quarto com a menina e a agrediu. A mãe arrombou a porta para defender a filha e também foi atacada.

O agressor ainda tentou impedir que a criança fosse levada ao hospital antes de fugir. A criança sofreu múltiplas lesões e permaneceu internada por quatro dias. A mãe também foi ferida.

Com a denúncia, o Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da DEPCA iniciou as investigações. O trabalho resultou na localização e captura do suspeito na cidade de Dourados. Durante o interrogatório, o indivíduo alegou possíveis transtornos psiquiátricos e surto psicótico.

O indiciado responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal dolosa.