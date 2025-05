Domingos morre após colisão com carreta na MS-223, em Costa Rica

Domingos Mariano Ferreira, de 52 anos, não resistiu aos ferimentos causados por um grave acidente na rodovia MS-223, em Costa Rica, e morreu no fim da manhã desta 4ª feira (7.maio.25). Ele conduzia um Fiat Uno que colidiu com uma carreta bi-trem nas proximidades de uma fazenda da região.

De acordo com informações do site MS Todo Dia, Domingos era morador da comunidade Santa Tereza, no município de Figueirão, a cerca de 244 quilômetros de Campo Grande. Ele estava sozinho no carro no momento do acidente e ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou equipamentos hidráulicos para fazer o resgate da vítima, que apresentava múltiplas fraturas, inclusive expostas. Domingos chegou a ser levado com urgência à Fundação Hospitalar de Costa Rica, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade. As causas da colisão ainda estão sendo apuradas.