Dupla 'cai' em MS com R$ 4,3 milhões em drogas que abasteceriam praias em SP

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta 5ª feira (11.set.25), em Itaquirai, uma Toyota Hilux SW4 e um VW Gol carregados com mais de duas toneladas de maconha. A carga, avaliada em cerca de R$ 4,3 milhões, seguiria para Santos (SP) para abastecer o tráfico nas praias paulistas. Dois homens, de 22 e 25 anos, foram presos em flagrante.

A apreensão ocorreu durante bloqueio na BR-487, na zona rural do município. O condutor do VW Gol desobedeceu ordem de parada e tentou fugir, enquanto o motorista da SW4, que vinha logo atrás, retornou para uma estrada vicinal. Durante a fuga, o veículo colidiu contra uma carreta carregada com cana-de-açúcar. O suspeito ainda tentou escapar a pé, mas foi capturado em meio a um canavial.

O motorista do Gol também foi detido após abandonar o carro em uma área de mata no Assentamento Santo Antônio. Dentro da SW4 os policiais encontraram 1.600 quilos de maconha, e no Gol, outros 412 quilos.

Os presos disseram que pegaram a droga em Tacuru e receberiam R$ 10 mil pelo transporte até o litoral paulista. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Itaquirai. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).