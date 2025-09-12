MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
12 de setembro de 2025
Campo Grande 34ºC

CRIME ORGANIZADO

Dupla 'cai' em MS com R$ 4,3 milhões em drogas que abasteceriam praias em SP

Criminosos tentaram fugir, mas bateram veículo lotado em uma carreta

Veículo recheado de droga bateu contra carretaVeículo recheado de droga bateu contra carreta - Reprodução
A- A+

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta 5ª feira (11.set.25), em Itaquirai, uma Toyota Hilux SW4 e um VW Gol carregados com mais de duas toneladas de maconha. A carga, avaliada em cerca de R$ 4,3 milhões, seguiria para Santos (SP) para abastecer o tráfico nas praias paulistas. Dois homens, de 22 e 25 anos, foram presos em flagrante.

A apreensão ocorreu durante bloqueio na BR-487, na zona rural do município. O condutor do VW Gol desobedeceu ordem de parada e tentou fugir, enquanto o motorista da SW4, que vinha logo atrás, retornou para uma estrada vicinal. Durante a fuga, o veículo colidiu contra uma carreta carregada com cana-de-açúcar. O suspeito ainda tentou escapar a pé, mas foi capturado em meio a um canavial.

O motorista do Gol também foi detido após abandonar o carro em uma área de mata no Assentamento Santo Antônio. Dentro da SW4 os policiais encontraram 1.600 quilos de maconha, e no Gol, outros 412 quilos.

Os presos disseram que pegaram a droga em Tacuru e receberiam R$ 10 mil pelo transporte até o litoral paulista. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil de Itaquirai. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

Leia também

• Advogada é flagrada com colchão recheado de maconha em presídio de Três Lagoas

• Polícia apreende mais de 1,3 t de maconha e armamento pesado em MS

• Preso com maconha, primo de Nikolas Ferreira diz que apenas fazia entrega

Reportar Erro
MS Noticias no Google News