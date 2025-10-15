Edson morre após ataque de abelhas durante plantio de soja em MS

Um trabalhador rural de 64 anos morreu nesta 4ª feira (15.out.25) após ser atacado por um enxame de abelhas enquanto operava uma plantadeira de soja em uma propriedade na região da 3ª Linha, zona rural de Fátima do Sul.

Segundo informações do site Fátima em Dia, a vítima, identificada como Edson Dias de Souza, estava em cima do maquinário no momento em que o trator passou próximo a uma área de colmeia, provocando a reação das abelhas. Edson ainda tentou fugir e correu por cerca de 100 metros no meio da lavoura, mas caiu antes de conseguir ajuda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos no local, com apoio de uma equipe médica. Edson foi encaminhado em estado grave ao Hospital da Sias, mas não resistiu à gravidade das picadas e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

O tratorista que conduzia o veículo no momento do ataque sofreu algumas ferroadas, mas conseguiu se proteger dentro da cabine e passa bem.