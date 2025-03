Engenheiro agrônomo é assassinado na fronteira e irmãos são suspeitos

O engenheiro agrônomo brasileiro Elói Brusamarello, de 65 anos, foi encontrado morto na manhã desta 6ª feira (21.mar.25) no distrito de Cerro Corá, no Paraguai. O corpo estava enterrado em uma cova rasa, a cerca de 40 km de Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã, onde ele morava.

Elói desapareceu na 4ª feira (19.mar.25). No mesmo dia, sua caminhonete S10 foi localizada incendiada. De acordo com a perícia, ele foi executado com cinco tiros e enterrado próximo a uma propriedade rural que arrendava.

A polícia paraguaia considera foragidos os irmãos João Padilha, conhecido como Joãozinho Mentira, e Joelson Padilha Pedroso. João era sócio da vítima e foi visto com ela antes do crime. Uma testemunha relatou ter emprestado uma pá aos suspeitos, usada para cavar a cova.

João chegou a prestar depoimento na 5ª feira (20.mar.25), mas foi liberado. Com a localização do corpo, ele e o irmão passaram a ser procurados pela Polícia Nacional do Paraguai. As investigações continuam.