Entregador é suspeito de estuprar criança com autismo em MS

Nesta 5ª feira (20.mar.25), uma avó denunciou à Polícia Civil crime de violência sexual contra uma criança de 12 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em Anaurilândia. As informações foram divulgadas pelo jornal Cenário MS.

Conforme relatado, a avó da vítima, que presenciou a cena, disse ter deixado a neta sozinha em casa após realizar compras em um estabelecimento comercial da região central. Ela retornou de uma loja próxima e encontrou a criança e um entregador, de 23 anos, em situação comprometedora na sala.

A menina contou à avó que o suspeito a despiu e manteve relações sexuais após chegar à residência. O caso foi registrado pelas autoridades locais, que investigam as circunstâncias do abuso.

O Artigo 217-A do Código Penal classifica como estupro de vulnerável qualquer relação sexual com menores de 14 anos, independentemente de consentimento. A investigação segue em curso, com análise de provas e depoimentos para esclarecer os fatos.