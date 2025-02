Esfaqueado, homem pede ajuda em igreja da Capital e morre na escadaria

Israel dos Santos Nunes, de 48 anos, foi assassinado na noite de 4ª feira (19.fev.25) em frente à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Esfaqueado no tórax, ele correu pedindo ajuda e caiu nas escadarias do templo, onde acabou morrendo.

Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, Israel chegou a dizer o nome do assassino antes de perder a consciência, identificando-o pelo apelido de "Baianinho". Além disso, um tufo de cabelo foi encontrado em sua mão, indicando que ele pode ter tentado reagir antes de ser atingido.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil, Israel estava nas proximidades da igreja cuidando de veículos, quando foi abordado pelo agressor. O suspeito, sem dizer nada, desferiu um golpe de faca no tórax da vítima, que ainda tentou fugir e buscar socorro, invadindo a igreja enquanto acontecia uma novena. Ao entrar no pátio, caiu nas escadas e não resistiu aos ferimentos.

Outra versão sobre os fatos aponta que o crime teria ocorrido após uma discussão em um barraco na Rua Camapuã, próximo ao local do homicídio. Equipes da Força Tática realizaram buscas na região para localizar o suspeito, mas até o momento ninguém foi preso. O caso segue sendo investigado.