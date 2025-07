Ex-jogador da seleção brasileira de vôlei é morto a tiros em Cuiabá

O ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, Everton Pereira Fagundes da Conceição, de 46 anos, foi assassinado a tiros na noite de 5ª feira (10.JUL.25), em Cuiabá (MT). Conhecido como "Boi", o atleta foi encontrado baleado dentro de sua caminhonete após colidir com outro veículo, na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nas proximidades de um posto de combustíveis, no bairro República do Líbano.

De acordo com a Polícia Civil, Everton foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo. Informações preliminares indicam que o autor dos tiros estava no mesmo veículo que a vítima e teria feito Everton refém momentos antes do crime. Após os disparos, o suspeito fugiu a pé e, até o momento, não foi localizado.

Segundo o delegado Rogério Gomes, o principal suspeito é o ex-marido da mulher com quem Everton estava se relacionando. A polícia apura se o homicídio foi motivado por ciúmes ou desentendimentos relacionados ao antigo relacionamento da mulher.

Everton Fagundes, natural de Várzea Grande, teve carreira de destaque no voleibol brasileiro e internacional, conquistando títulos como o Campeonato Mundial Sub-19, o Sul-Americano Juvenil e a Liga Nacional. Atuou como oposto e defendeu clubes como Minas Tênis Clube, NEC Blue Rockets (Japão) e Club Ciclista Olímpico La Banda (Argentina), além da seleção brasileira.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Mato Grosso.