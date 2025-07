Ezequiel é encontrado decapitado e com órgãos arrancadados em MS

O corpo de um homem foi encontrado decapitado, com órgãos retirados e marcas de extrema violência na manhã do domingo (27.jul.25), em uma estrada vicinal da Aldeia Indígena Pirajuí, no município de Paranhos, região de fronteira com o Paraguai.

Segundo informações do Ponta Porã News, a vítima foi identificada como Ezequiel Gonales Sanauria Pires, de 20 anos. O corpo apresentava múltiplas lesões, e há indícios de que ele tenha sido submetido a tortura antes de ser morto.

A cabeça foi localizada próxima ao corpo, com um machado cravado no rosto. O tórax da vítima estava aberto, com costelas cortadas e órgãos internos expostos.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para o local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico de Odontologia Legal (IMOL) de Amambai, onde passará por exame necroscópico que deve ajudar a esclarecer os detalhes da causa da morte.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, com agravantes como tortura, e segue sob investigação das autoridades de Paranhos.