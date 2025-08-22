Faccionado tortura com pau latrocida que matou adolescente e acaba preso

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Genarc de Caldas Nova, com apoio da Polícia Militar, prendeu nesta 6ª feira (22.ago.25) um homem de 36 anos, integrante de facção criminosa, acusado de torturar brutalmente o autor de um latrocínio que vitimou uma adolescente de 16 anos.

Um vídeo obtido durante as investigações mostra o latrocida sendo espancado com socos e golpes de um cabo de madeira. O autor das agressões já era monitorado por envolvimento com o tráfico de drogas e foi identificado pela polícia nas imagens.

A Justiça da 3ª Vara Criminal da Comarca de Caldas Novas deferiu mandado de prisão preventiva e de busca na residência do investigado, cumpridos hoje.

A tortura ocorreu na 4ª feira (20.ago.25) e antecedeu o crime registrado na madrugada do dia seguinte, quando a vítima das agressões, já em outro contexto, cometeu o latrocínio que terminou na morte da adolescente. O latrocida foi preso em flagrante logo após o crime, em ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar.