Felipe é morto com cinco tiros no aniversário de Campo Grande

Na manhã do feriado de 3ª feira (26.ago.25), aniversário de Campo Grande, um homem de 32 anos foi morto a tiros no bairro Tarumã, região sul da Capital. A vítima foi identificada como Felipe dos Santos Ostemberg.
De acordo com a polícia, ele foi atingido por cinco disparos, sendo quatro nas costas e um na cabeça. O principal suspeito é um adolescente de 17 anos, que teria desavenças anteriores com a vítima.
As Polícias Civil e Militar atenderam a ocorrência e conversaram com familiares de Felipe, que relataram não saber que ele havia saído de casa. A família, bastante abalada, precisou ser amparada no local.
O crime ocorreu na Rua Andreara, por volta das 11h30. O suspeito está sendo procurado e as investigações continuam para esclarecer os detalhes da rixa e a motivação do homicídio.