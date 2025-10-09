Filho de escrivã da PC é morto a tiros durante operação da PF no Pará

Uma operação da Polícia Federal terminou com a morte de Marcello Victor Carvalho de Araújo, de 24 anos, filho de uma escrivã da Polícia Civil do Pará, na manhã de 4ª feira (8.out.25), no bairro Jurunas, em Belém (PA). O alvo da ação, Marcelo Pantoja Rabelo, conhecido como “Marcelo da Sucata” e namorado da policial, foi preso.

A ação fazia parte da Operação Eclesiastes, que investiga tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, Marcello teria reagido à abordagem, agredido um agente e tentado tomar sua arma, momento em que foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Familiares contestam a versão e afirmam que o jovem foi atingido dentro do apartamento após os policiais arrombarem a porta. O caso está sob investigação, e a Polícia Federal ainda não divulgou detalhes sobre a perícia realizada no local.