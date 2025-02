Garoto de 11 anos tem rosto queimado após explosão de álcool em MS

Um menino de 11 anos sofreu queimaduras no rosto após um acidente ocorrido na tarde do último sábado (8.fev.25) em uma marmoraria no bairro Vila Januário, em Anaurilândia. O garoto acompanhava o tio, que trabalha no estabelecimento, quando foi atingido pelas chamas.

Segundo o site Cenário MS, o tio utilizava álcool para atear fogo em uma pedra de mármore. Em determinado momento, ao tentar adicionar mais álcool ao fogo, ocorreu uma combustão inesperada, fazendo com que o galão explodisse. O garoto, que estava do outro lado da pedra, acabou sendo atingido pelas chamas.

Após o incidente, o menino recebeu socorro imediato e foi levado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Anaurilândia, onde recebeu atendimento médico. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para Campo Grande.