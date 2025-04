Grupo induzia menores a maus-tratos a animais e automutilação em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nesta 3ª feira (15.abril.25) durante a operação “Adolescência Segura”. A ação é parte de uma ofensiva nacional contra uma organização criminosa que atuava no ambiente virtual promovendo extremismo, automutilação, aliciamento e incitação à violência entre adolescentes.

Coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e com apoio técnico do Ministério da Justiça, a operação foi deflagrada simultaneamente em sete estados: Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. Ao todo, foram cumpridos cerca de 20 mandados, com duas prisões temporárias de adultos e sete internações provisórias de adolescentes.

Em Mato Grosso do Sul, as diligências foram conduzidas pelo Dracco, com suporte do Núcleo de Computação Forense do Instituto de Criminalística, responsável pela apreensão e análise de provas digitais.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava plataformas criptografadas como Discord e Telegram para cooptar jovens vulneráveis, incentivando práticas como automutilação, maus-tratos a animais e propagação de discursos de ódio. Em alguns casos, os adolescentes eram estimulados a cometer atos violentos, e os mais ativos recebiam “recompensas simbólicas” como forma de incentivo.

Os investigados poderão responder por associação criminosa, indução ou instigação à automutilação, maus-tratos a animais e outros crimes, com penas que podem ultrapassar 10 anos de prisão.