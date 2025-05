Grupo que fraudou R$ 30 milhões furtou R$ 60 mil da Juliano Varela

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul localizou e prendeu integrantes de um grupo criminoso ligado ao furto de cerca de R$ 60 mil da Associação Juliano Varela, instituição que atende crianças e adolescentes com deficiência intelectual em Campo Grande.

A operação, batizada de “Juliano Varela”, foi deflagrada nesta 2ª feira (5.maio.25) pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), com apoio de unidades da Polícia Civil de São Paulo.

O valor furtado foi repassado à entidade filantrópica por meio do Fundo Municipal de Saúde e desviado por meio eletrônico, com uso de tecnologias que permitiram o acesso indevido à conta bancária da associação.

As investigações apontam que o crime foi cometido por uma associação criminosa formada por ao menos seis pessoas, todas residentes no Estado de São Paulo e com histórico de fraudes bancárias. O grupo é investigado por movimentações suspeitas que ultrapassam R$ 30 milhões nos últimos cinco anos.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária. Três suspeitos foram presos: um em Botucatu, outro em São Paulo e o terceiro em Diadema. Os demais alvos seguem sendo monitorados pela inteligência da Polícia Civil.

Durante a operação, foram apreendidos celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos usados no esquema. A investigação segue em andamento.