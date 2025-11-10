Higor esfaqueia e carboniza sogra, ex-namorada e enteado de 14 anos

Higor Thiago Santana de Almeida, de 31 anos, foi preso nesta 2ª feira (10.nov.25) após assassinar a ex-namorada Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37 anos, a mãe dela, Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos, e o filho de Rosimeire, Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos. O crime aconteceu em Rochedo (MS).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria esfaqueado as vítimas antes de atear fogo na residência para tentar ocultar o crime. O caso é investigado como duplo feminicídio e homicídio qualificado de menor.

O QUE DISSE O DELEGADO

O delegado Jarley Inácio de Souza, responsável pelo caso, informou que Higor chegou a ser liberado inicialmente após apresentar um álibi. No entanto, novos depoimentos e provas materiais apontaram o contrário. “Em um primeiro momento estávamos investigando a possibilidade de ser um acidente, mas evidências apontaram para uma ação criminosa”, afirmou o delegado.

Segundo a polícia, uma bota com marcas de sangue encontrada na casa do suspeito e o relato de testemunhas foram decisivos para a prisão. “Escutamos cerca de quatro pessoas. Uma das testemunhas identificou a faca usada no crime, que foi encontrada perto da casa incendiada. Na casa do suspeito, localizamos uma bota com sangue. Ele negou, mas foi preso”, completou o delegado.

ALERTAS IGNORADOS

Uma vizinha das vítimas contou à polícia que recebeu uma mensagem de Rosimeire pedindo ajuda, dizendo que havia alguém dentro da casa. Pouco tempo depois, o incêndio começou.

A mesma testemunha relatou que desconfiava de Higor — conhecido na região como “Thiago Pezão” — porque ele não aceitava o fim do relacionamento com Rosimeire. O casal havia se separado há apenas duas semanas, após quatro meses de convivência.

HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

As investigações também revelaram que Higor já respondia por outro caso de agressão, tendo esfaqueado uma ex-namorada em episódio anterior. A reincidência reforça a linha de investigação voltada para o crime de feminicídio.

Além dos homicídios, o suspeito poderá responder por incêndio criminoso e ocultação de vestígios.

PRISÃO E PRÓXIMOS PASSOS

Após a coleta de provas e o depoimento das testemunhas, Higor foi novamente detido e segue preso à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Rochedo mantém a investigação aberta para detalhar a dinâmica do crime e confirmar a motivação principal.

DADOS LETALIDADE MASCULINA TÓXICA CONTRA AS MULHERES

Até o momento, Mato Grosso do Sul contabiliza 35 feminicídios em 2025, sendo as seguintes vítimas: