Homem arrasta filha de colega de trabalho para os fundos de empresa e a estupra

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia – 1º DRP, prendeu preventivamente na 2ª feira (09.jun.25) um homem acusado de estuprar uma criança de 11 anos, filha de um colega de trabalho.

De acordo com o relato da vítima aos pais, o suspeito a abordou no local de trabalho do pai, levou-a para os fundos do estabelecimento e cometeu o abuso. O exame de corpo de delito confirmou o estupro.

Com base nas evidências, a DPCA solicitou a prisão preventiva, que foi cumprida durante o andamento do inquérito policial.