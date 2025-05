Homem confessa matar avô e neto a tiros, mas deixa delegacia em liberdade

Guilherme Urbanek da Rocha, de 23 anos, confessou à Polícia Civil ser o autor dos disparos que mataram Nelson Carvalho Vieira, de 69 anos, e o neto dele, Denner Vieira Vasconcelos, de 21 anos, no último sábado (24.maio.25), no bairro Moreninhas, em Campo Grande. Apesar da confissão, ele foi liberado após prestar depoimento, já que não havia mandado de prisão em aberto contra ele.

A principal linha de investigação da 4ª Delegacia de Polícia é que o crime tenha sido motivado por vingança. Em janeiro de 2024, o irmão de Guilherme, Gustavo Urbanek, de 17 anos, foi executado com mais de 10 tiros no mesmo bairro. A suspeita, à época, era de que o jovem tenha sido morto no lugar do irmão mais velho, que teria sido o verdadeiro alvo.

Segundo a família das vítimas do duplo homicídio, Nelson — policial militar aposentado — e Denner não eram os alvos dos criminosos. Um outro neto do PM, que também estava no local, teria conseguido escapar. Os dois foram surpreendidos por atiradores em uma moto e mortos com mais de 40 disparos na varanda da residência.

O caso segue em investigação. O comparsa que pilotava a motocicleta ainda não foi identificado.