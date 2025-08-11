MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
11 de agosto de 2025
Campo Grande 15ºC

CRIME SEXUAL

Homem estupra sogra embriagada na volta de festa e vai preso em Goiás

Vítima não foi capaz sequer de oferecer resistência, diz polícia

IlustrativaIlustrativa
A- A+

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Porangatu, prendeu em flagrante no último sábado (9.ago.25) um homem acusado de estuprar a própria sogra, de 45 anos.

A vítima estava embriagada e, segundo a denúncia, incapaz de oferecer resistência no momento do crime.

O ataque ocorreu quando a mulher retornava para casa após um evento festivo. O suspeito, seu genro, a surpreendeu e cometeu o ato sexual sem consentimento.

Após a vítima formalizar a denúncia na delegacia, a polícia iniciou imediatamente as diligências. O suspeito foi preso em flagrante, e a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames, enquanto a perícia foi realizada no local dos fatos.

Leia também

• Polícia Civil captura sete por estupro coletivo de adolescente em MS

• Após furtos e tentativa de estupro, MP cobra mais segurança nas UPAs

• Hospital de MS não colhe DNA após estupro e revitimiza mulheres, apura MP

Reportar Erro
MS Noticias no Google News