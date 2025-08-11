Homem estupra sogra embriagada na volta de festa e vai preso em Goiás

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Porangatu, prendeu em flagrante no último sábado (9.ago.25) um homem acusado de estuprar a própria sogra, de 45 anos.

A vítima estava embriagada e, segundo a denúncia, incapaz de oferecer resistência no momento do crime.

O ataque ocorreu quando a mulher retornava para casa após um evento festivo. O suspeito, seu genro, a surpreendeu e cometeu o ato sexual sem consentimento.

Após a vítima formalizar a denúncia na delegacia, a polícia iniciou imediatamente as diligências. O suspeito foi preso em flagrante, e a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames, enquanto a perícia foi realizada no local dos fatos.