DOURADOS (MS)

Homem morre ao ser atropelado em MS e motorista diz que vítima pulou na pista

Acidente ocorreu à noite, próximo ao Pesqueiro Kanoa

Equipes da perícia no local do acidenteEquipes da perícia no local do acidente - Leandro Holsback/Dourados Alerta
Um homem ainda não identificado morreu na noite desta 6ª feira (19.set.25) após ser atropelado na BR-163, nas proximidades do Pesqueiro Kanoa, em Dourados. O acidente aconteceu por volta das 19h, no sentido Campo Grande.

Conforme o jornal Dourados News, o condutor de uma caminhonete S-10 preta, de 56 anos, relatou à polícia que o pedestre teria saltado repentinamente na frente do veículo, impossibilitando qualquer manobra para evitar o atropelamento.

O motorista afirmou que ainda tentou frear, mas não conseguiu impedir a colisão. Com o impacto, o homem foi arremessado para fora da pista e morreu no local. O corpo ficou sobre o canteiro da rodovia.

A vítima usava camiseta preta, calça jeans e botina. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

