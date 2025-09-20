Homem morre ao ser atropelado em MS e motorista diz que vítima pulou na pista

Um homem ainda não identificado morreu na noite desta 6ª feira (19.set.25) após ser atropelado na BR-163, nas proximidades do Pesqueiro Kanoa, em Dourados. O acidente aconteceu por volta das 19h, no sentido Campo Grande.
Conforme o jornal Dourados News, o condutor de uma caminhonete S-10 preta, de 56 anos, relatou à polícia que o pedestre teria saltado repentinamente na frente do veículo, impossibilitando qualquer manobra para evitar o atropelamento.
O motorista afirmou que ainda tentou frear, mas não conseguiu impedir a colisão. Com o impacto, o homem foi arremessado para fora da pista e morreu no local. O corpo ficou sobre o canteiro da rodovia.
A vítima usava camiseta preta, calça jeans e botina. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.