Homem puxa enteada de 2 anos pelo braço, a joga no chão e vai preso em MS

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na manhã desta 4ª feira (18.jun.25) em Paranaíba, após agredir brutalmente sua enteada, uma criança de apenas 2 anos. As agressões ocorreram nos fundos de um estabelecimento comercial na Rua Linderbeg e foram registradas por câmeras de segurança, causando revolta.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia, logo após o recebimento de uma denúncia anônima. O agressor foi localizado no trabalho e detido imediatamente. Na delegacia, foi autuado por maus-tratos contra a criança.

A mãe da menina reconheceu a filha nas imagens e confirmou os fatos. A criança compareceu à delegacia usando as mesmas roupas vistas no vídeo, um abrigo rosa.