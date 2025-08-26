Homem que ameaçou Felca é preso por vender material infantil

A Polícia Civil prendeu, nesta 2ª feira (25.ago.25), em Olinda (PE), Cayo Lucas, de 21 anos, suspeito de ameaçar de morte o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. A prisão foi realizada após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, com base em investigação que envolveu a quebra de sigilo de dados determinada pela Justiça.

Segundo a polícia, as ameaças estão ligadas a um vídeo publicado por Felca, no qual ele denuncia a exposição sexualizada de crianças nas redes sociais. O suspeito também é investigado por comercializar imagens e vídeos de conteúdo ilegal envolvendo vítimas de "estupro virtual".

Cayo foi localizado com outro homem, identificado como Paulo Vinícius, que também será ouvido pelas autoridades. No momento da prisão, o computador do suspeito estava aberto em uma plataforma interna de segurança pública, o que deve ser analisado pericialmente.

As ameaças, enviadas por e-mail, incluíam frases como “prepara pra morrer” e foram feitas após Felca publicar denúncias contra o influenciador Hytalo Santos. Por precaução, o youtuber passou a andar com segurança e carro blindado em São Paulo.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, além das ameaças, o preso comercializava material infantil nas redes. A defesa de Cayo Lucas ainda não foi localizada.

A investigação segue em curso e apura crimes previstos no artigo 154-A do Código Penal, relacionados à invasão e uso indevido de dispositivos informáticos.