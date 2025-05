Huanderson morre atingido por caminhão no Indubrasil e motorista entrega à PRF

Huanderson Heleno Rodrigues dos Santos, de 38 anos, morreu na manhã desta 6ª feira (9.maio.25) após ser atropelado por um caminhão na BR-262, na região do Indubrasil, em Campo Grande. O acidente ocorreu quando a vítima seguia de motocicleta para o trabalho e, segundo relatos, teria derrapado logo após uma lombada elevada, caindo na pista.

Na sequência, o caminhão que vinha atrás passou por cima do motociclista. O condutor do veículo de carga não parou para prestar socorro, mas se apresentou horas depois em um posto da Polícia Rodoviária Federal, alegando que fugiu com medo de ser linchado.

A ocorrência foi atendida pela PRF, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. O local do acidente é alvo de reclamações constantes de moradores por falta de sinalização e riscos à travessia. A Polícia Civil investiga o caso.