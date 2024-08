Influencer de MS é preso por transmitir live enquanto fazia sexo com adolescente

Na noite de 3ª feira (13.ago.24), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Mundo Novo, a 463 quilômetros de Campo Grande, prendeu um homem de 24 anos, suspeito de envolvimento em crime relacionado à pornografia infantil. Conforme as investigações, o homem, que possui cerca de 20 mil seguidores em uma rede social, gravou e transmitiu ao vivo cenas de sexo explícito com uma adolescente de 16 anos.

O crime ocorreu no mês passado, com as imagens sendo capturadas na residência do próprio investigado. Após receber várias denúncias, a Delegacia de Mundo Novo instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.

Durante a apuração, a polícia identificou a vítima e confirmou que se tratava de uma adolescente, o que resultou no indiciamento do suspeito com base no artigo 240, “caput” e §1º, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem ou registro, por qualquer meio, de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, crime que prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos, além de multa.

O inquérito também investiga outros delitos, como o fornecimento de bebida alcoólica para menores (artigo 243 do ECA) e o favorecimento à prostituição ou exploração sexual de menores (artigo 218-B do Código Penal).

Dada a reincidência criminosa do investigado, que já havia sido indiciado recentemente por crimes relacionados ao registro e divulgação não autorizada de conteúdo pornográfico, o delegado responsável solicitou sua prisão preventiva. A medida foi acatada pelo Poder Judiciário e cumprida na noite de ontem.