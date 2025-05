João planejava matar Vanessa e a filha Sophie há ao menos 2 meses

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul confirmou que João Augusto Borges, de 21 anos, planejava há pelo menos dois meses o assassinato da companheira Vanessa Eugênio Medeiros, de 23 anos, e da filha do casal, Sophie Eugênia Borges, de 10 meses. O crime ocorreu na 2ª feira (26.maio.25) e foi confessado pelo autor durante interrogatório na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a investigação, João aplicou golpes de mata-leão nas vítimas, causando estrangulamento. Ele atraiu Vanessa para um diálogo e a matou ainda durante a tarde. Em seguida, assassinou a filha, que brincava na cama. Após os homicídios, retornou ao trabalho para cumprir o expediente normalmente.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, ao voltar para casa, o autor comprou gasolina, embrulhou os corpos em cobertores e os levou até uma área de mata na região do Núcleo Industrial Indubrasil, onde ateou fogo nas vítimas. Em seguida, voltou para casa e dormiu.

A frieza com que o crime foi executado chamou a atenção dos investigadores. No dia seguinte, João tentou registrar o desaparecimento da companheira e da filha, mas foi preso ao chegar à delegacia. No carro que dirigia, os policiais encontraram o galão usado no transporte do combustível, ainda sobre a cadeirinha de bebê.

Durante o interrogatório, ele alegou que não aceitava a separação e não queria pagar pensão alimentícia. “Após matar mãe e filha, sentiu-se ‘aliviado’, pois seus ‘problemas estariam resolvidos’”, relatou o delegado Rodolfo Daltro, responsável pela investigação.

A perícia identificou fraturas no pescoço das vítimas e vestígios de material inflamável. Como os corpos estavam carbonizados, a identificação só foi possível por meio de exame necropapiloscópico.

Testemunhas ouvidas no inquérito afirmaram que João já comentava a intenção de matar a companheira e a filha, alegando desentendimentos domésticos e dificuldades financeiras. O autor foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio qualificado e destruição de cadáver, e permanece à disposição da Justiça.