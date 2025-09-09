MS Notícias

FEMINICÍDIO

Márcio mata sogra Iracema, de 75 anos, após acusações de violência doméstica em MS

Vítima acusava autor de bater na esposa, filha dela

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã de 2ª feira (8.set.25), um homem de 35 anos suspeito de matar a própria sogra, Iracema Rosa da Silva Santos, de 75 anos, no município de Dois Irmãos do Buriti. A vítima foi encontrada morta ao lado da residência onde morava, cerca de uma hora após a polícia tomar conhecimento do crime.

O suspeito, identificado apenas como Márcio, foi localizado escondido em uma casa abandonada, na mesma quadra de sua residência. Segundo a Polícia Civil, o nome completo não foi divulgado para não comprometer as investigações, que ainda estão em andamento.

De acordo com o boletim da Delegacia de Polícia de Dois Irmãos do Buriti, o crime foi descoberto após a Polícia Militar ser acionada por moradores. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida. Em depoimento à polícia, uma das filhas da vítima relatou que seu companheiro havia passado a noite fora e, ao retornar pela manhã, começou a arrumar as malas e deixou o local em atitude suspeita.

A filha ainda informou que o relacionamento entre o suspeito e a mãe dela era conturbado. Segundo ela, Iracema teria ameaçado acionar a polícia ao descobrir que o genro agredia a esposa, sua filha. Na semana anterior ao crime, o suspeito e a vítima teriam discutido, ocasião em que ele teria feito ameaças à idosa.

Testemunhas ouvidas pela Polícia Civil relataram que, durante a madrugada, o suspeito colocou fogo em objetos nos fundos da casa onde vivia com a esposa e que demonstrava comportamento agitado, indo e voltando diversas vezes à residência de conhecidos, tentando vender um celular novo. Também teria trocado de roupa repetidamente.

O companheiro da vítima, viúvo, confirmou aos policiais que Iracema tinha como desafeto apenas o genro, por conta das constantes agressões à esposa.

Com base nos relatos e nas evidências, a equipe policial localizou e prendeu o suspeito em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Dois Irmãos do Buriti, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado como feminicídio.

