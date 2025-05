'Mexeu com mulher dos outros': ex matou Fábio com 19 facadas em MS

A Polícia Civil prendeu na manhã de 4ª feira (14.maio.25), em São Gabriel do Oeste, o homem de 33 anos acusado de assassinar com 19 facadas o comerciante Fábio Alexandre da Silva, de 42 anos. O crime ocorreu no dia 9 de março, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. A prisão foi feita em ação conjunta da Delegacia de Homicídios (DHPP) e do Garras.

Fábio foi encontrado morto na rua, com perfurações no pescoço e no tórax. Segundo a investigação, ele esperava na calçada pela mulher com quem se relacionava havia pouco tempo. A motocicleta da vítima foi achada caída ao lado do corpo, indicando que ele tentou fugir, mas não conseguiu.

A mulher morava a cerca de 100 metros do local do crime e havia se separado recentemente do autor do homicídio. Imagens de câmeras de segurança e dados obtidos pela polícia confirmaram a identidade do suspeito, que já tinha histórico de violência doméstica.

Após o crime, o homem fugiu e contou com ajuda de familiares para evitar a prisão. Ele chegou a coagir testemunhas, o que levou a Justiça a decretar sua prisão temporária por 30 dias. A polícia o localizou nesta semana em São Gabriel do Oeste.

Ao ser preso, o autor demonstrou frieza e declarou: "morreu por mexer com mulher dos outros". Ele foi levado para Campo Grande e está à disposição da Justiça.