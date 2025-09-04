Motorista de aplicativo estuprava mulheres e lia bíblia durante abusos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio da Polícia Civil do Pará (PCPA), prendeu na 4ª feira (3.ago.25) Marcelo Gustavo Lima de Souza, de 38 anos, motorista de aplicativo investigado por estupros cometidos contra passageiras durante corridas em Manaus. A prisão ocorreu em Monte Alegre, no Pará, após trabalho conjunto entre as corporações.

De acordo com o delegado Rafael Costa e Silva, titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Marcelo era investigado desde 2023, quando os primeiros relatos chegaram à delegacia. As vítimas informaram que eram violentadas durante as corridas solicitadas por aplicativo.

“Em alguns episódios, o investigado chegou a ler trechos bíblicos durante os crimes e, em um dos casos, perguntou a uma vítima se ‘era bom fazer sexo grávida’”, relatou o delegado.

Na época dos crimes, a polícia representou à Justiça pelo mandado de prisão, que foi concedido. No entanto, após uma das vítimas tornar o caso público nas redes sociais, Marcelo fugiu e passou a viver sem deixar rastros. As investigações indicaram que ele não saiu por vias aéreas de Manaus, não movimentou contas bancárias nem utilizou linhas telefônicas em seu nome.

“Utilizamos nossos métodos e técnicas investigativas e descobrimos que ele estaria em Monte Alegre, no Pará. Encaminhamos então cópia do mandado de prisão à PCPA, que atuou com diligência e eficiência, efetuando a prisão do autor”, afirmou Costa e Silva.

Marcelo Gustavo vai responder por estupro em concurso material, o que significa que cada crime pode resultar em pena de 6 a 10 anos de prisão. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.