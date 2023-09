Mulher baleada foge do hospital e ex-marido se entregará, diz polícia

Fairison de Souza Gauna, de 25 anos, foragido desde a noite de sábado (23.set.23), após disparar dois tiros contra a ex-mulher, Luana Lopes Machado, de 29 anos, teria serrado uma tornozeleira eletrônica e, para conseguir fugir na noite do crime, teria usado um cachorro. "Ele serrou e pôs no pescoço do cachorro, daí a polícia, o pessoal do G.O.I, procurou, acho que o sinal do negócio, e achou no cachorro, aqui para cima no bairro. Isso que deu tempo para ele fugir", comentou uma fonte, que terá o nome preservado.

A informação chegou ao MS Notícias nesta 6ª feira (29.set.23), e além disso, a mesma fonte afirmou que Luana teria se evadido da Santa Casa, onde estava internada em recuperação. "Ela está em casa, já! Falou pra gente que viu um rapaz fazendo dreno lá e ficou com medo do pessoal fazer aquilo nela e ela morrer. Daí ela fugiu de lá (sic)", contou.

Como mostramos aqui, Fairison efetuou os disparos contra a ex-esposa, às 23h25 do sábado (23.set), no cruzamento das ruas Amador Bueno e Jaime Ferreira de Vasconcelos, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande (MS). Ele era monitorado por tornozeleira, pois responde pelo crime de tráfico de drogas. Então, para fugir, ele serrou o equipamento. No dia seguinte, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), conseguiu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. Ele, no entanto, segue foragido.

Questinada sobre a história de que o suspeito teria contado com a ajuda de um cachorro para fugir, a delegada responsável pelo setor de investigação de crimes de feminicídio, Analu Lacerda Ferraz, negou a existência da situação. “Cachorro? Não tem história de cachorro, não. A tornozeleira, ele deixou lá no local dos fatos... Que ele serrou a tornozeleira, ele serrou, mas isso no dia dos fatos. Ele serrou, deixou no local dos fatos, para fugir. A tornozeleira foi recolhida, lá”, garantiu nesta 6ª feira (29.set).

(27.set.23) - As delegadas Analu Ferraz e Elaine Benicasa, da Delegacia da Mulher de Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Por outro lado, a investigadora confirmou que de fato, Luana fugiu do hospital. “A Luana fugiu do hospital, mas ela já foi na delegacia, aí ela ficou de comparecer ontem à tarde, porque ela foi pela manhã e eu não consegui ouvi-la, aí ela ficou de comparecer para a gente fazer a oitiva”, explicou.

Por meio de sua assessoria, a Santa Casa confirmou que Luana fugiu da unidade hospitalar. “A paciente evadiu-se do hospital no dia 27/9/2023, às 11h20”, disse à reportagem. Sobre os riscos para a recuperação da vítima, o hospital não comentou.

Outra informação adiantada pela delegada Analu, é a sobre a posição do advogado de defesa de Fairison. “Estamos aguardando ele se entregar, o advogado dele disse que ele vai se entregar, estamos n expectativa”, completou.