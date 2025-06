Mulher produzia e vendia imagens de abuso sexual infantil na darkweb

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta 5ª feira (12.jun.25) a Operação Medeia em Brasília, Distrito Federal, para combater o abuso sexual infantojuvenil e a disseminação e comercialização de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes na dark web. Uma mulher foi presa preventivamente.

Durante a ação, além do mandado de prisão, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no local onde as imagens eram produzidas. Medidas protetivas em favor das vítimas foram aplicadas.

A investigação teve início com a identificação de imagens de abuso sexual infantil na internet, o que permitiu a identificação da criminosa e a localização e resgate das vítimas. As crianças com as quais a investigada mantinha convívio próximo.

A apuração revelou que a mulher produzia pessoalmente os vídeos e fotos de cunho sexual com as vítimas. O objetivo era obter vantagem econômica através da comercialização do material ilícito.

O material apreendido será submetido à análise pericial para identificar outras possíveis vítimas e eventuais envolvidos. A investigada responderá, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estupro de vulnerável, favorecimento da exploração sexual de vulnerável, produção e divulgação de material de abuso sexual infantil e satisfação de lascívia na presença de criança.