Mulher trans é perseguida, assassinada e tem corpo queimado

Uma mulher trans de 43 anos, identificada socialmente como Andressa Bernardes, foi brutalmente assassinada na noite da última 2ª feira (20.out.25), em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, ela foi sequestrada após uma confusão em uma boate e levada a um local isolado, onde foi morta com extrema violência.

As investigações apontam que o caso teve início em um bar, após Andressa se envolver em uma discussão com uma garota de programa e três homens. Segundo o delegado Adelson Candeo, ela teria jogado bebida na mulher e, durante a confusão, fugido com o celular de um dos homens. Os quatro, então, teriam perseguido Andressa, a colocado à força dentro de um carro e seguido até uma região erma no Bairro Monte Sinai.

No local, a vítima foi espancada com pedras e garrafas, estrangulada e teve parte do corpo queimado, conforme apontam os primeiros levantamentos. A motivação do crime está relacionada à confusão ocorrida no bar e a um suposto furto.

A rápida ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar resultou na prisão dos quatro suspeitos em menos de oito horas após o crime. Três dos detidos são funcionários de uma empresa de manutenção de ar-condicionado e foram localizados em um supermercado da cidade, onde prestavam serviço. A quarta suspeita é a mulher envolvida na briga com a vítima.

Durante as buscas, os agentes localizaram um Ford Ka branco usado no crime. No interior do veículo, foram encontrados lençóis com vestígios de sangue. Os presos foram levados à Delegacia de Rio Verde e devem responder por homicídio qualificado.