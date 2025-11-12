MS Notícias

COXIM (MS)

Ônibus escolar atropela e mata Letícia na Avenida Mato Grosso do Sul

Motorista de ônibus escolar atropela e mata acadêmica em Coxim (MS).Motorista de ônibus escolar atropela e mata acadêmica em Coxim (MS). - Reprodução/Divulgação
Letícia Camargo, de 25 anos, morreu nesta 4ª feira (12.nov.25), após ser atropelada por um ônibus escolar na Avenida Mato Grosso do Sul, em Coxim (MS). 

A jovem chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos.

Ela era acadêmica de enfermagem e estava indo para o estágio, quando o ônibus avançou na contramão e atingiu ela frontalmente âs margens da avenida. Câmeras de segurança flagraram o atropelamento: 

 

NOTA OFICIAL

A Prefeitura Municipal de Coxim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que tomou conhecimento logo pela manhã desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, do grave acidente ocorrido na Avenida Mato Grosso do Sul envolvendo uma estudante do curso de Enfermagem, Letícia Camargo, que infelizmente veio a falecer após ser atropelada por um ônibus.

A Secretaria Municipal de Educação, representada por sua titular Marly Nogueira, juntamente com a Procuradoria Geral do Município, está acompanhando de perto o caso desde o início, prestando toda a assistência necessária à vítima, à sua família e também ao motorista envolvido no acidente.

A Prefeitura ressalta seu compromisso em apoiar a comunidade escolar, bem como colaborar com as autoridades responsáveis pelas investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Neste momento de profundo pesar, a administração municipal se solidariza com os familiares e amigos da jovem Letícia, colocando-se à disposição para qualquer necessidade.

 

