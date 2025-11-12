Ônibus escolar atropela e mata Letícia na Avenida Mato Grosso do Sul

Letícia Camargo, de 25 anos, morreu nesta 4ª feira (12.nov.25), após ser atropelada por um ônibus escolar na Avenida Mato Grosso do Sul, em Coxim (MS).

A jovem chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos.

Ela era acadêmica de enfermagem e estava indo para o estágio, quando o ônibus avançou na contramão e atingiu ela frontalmente âs margens da avenida. Câmeras de segurança flagraram o atropelamento:

NOTA OFICIAL

A Prefeitura Municipal de Coxim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que tomou conhecimento logo pela manhã desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, do grave acidente ocorrido na Avenida Mato Grosso do Sul envolvendo uma estudante do curso de Enfermagem, Letícia Camargo, que infelizmente veio a falecer após ser atropelada por um ônibus.

A Secretaria Municipal de Educação, representada por sua titular Marly Nogueira, juntamente com a Procuradoria Geral do Município, está acompanhando de perto o caso desde o início, prestando toda a assistência necessária à vítima, à sua família e também ao motorista envolvido no acidente.

A Prefeitura ressalta seu compromisso em apoiar a comunidade escolar, bem como colaborar com as autoridades responsáveis pelas investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Neste momento de profundo pesar, a administração municipal se solidariza com os familiares e amigos da jovem Letícia, colocando-se à disposição para qualquer necessidade.