Padrasto é preso em MS por abusar da enteada enquanto via pornografia

A Polícia Civil de Três Lagoas, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), prendeu na manhã desta 3ª feira (21.out.25) um homem de 51 anos de idade. Ele era procurado e é suspeito dos crimes de estupro de vulnerável, aliciamento sexual e ameaça cometidos contra a enteada, que na época dos fatos possuía apenas dez anos.

Segundo o procedimento investigativo, os abusos sexuais ocorreram por cerca de quatro meses, no ano de 2020. A mãe da vítima percebeu o comportamento estranho da menina, que acabou relatando todos os atos que vinham sendo praticados pelo padrasto, como tentativas de penetração e outros atos libidinosos diversos de conjunção carnal.

Os investigadores apuraram que o homem teria exibido cenas de filmes pornográficos para a criança, pedindo para que ela agisse como as atrizes dos filmes. O suspeito a ameaçava para garantir seu silêncio, dizendo que se ela revelasse os atos, "ele seria preso e ela iria morar em um orfanato".

CAPTURA

Após as devidas investigações, o caso foi encaminhado ao Ministério Público, que o denunciou pelos crimes de estupro de vulnerável, aliciamento sexual de criança mediante acesso a cenas de conteúdo pornográfico e ameaça. No entanto, o indivíduo fugiu e não havia sido encontrado.

Diante da fuga, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do homem, sendo a medida cautelar decretada judicialmente. Com o mandado de prisão em mãos, os policiais civis iniciaram buscas e conseguiram localizar e capturar o indivíduo, que foi conduzido para a delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.