Mulher acusa PM de estupro durante blitz e três militares são afastados

Uma mulher de 48 anos denunciou ter sido estuprada por um policial militar durante uma blitz na rodovia PE-60, no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife (PE), na noite da última 6ª feira (10.out.25). A vítima afirma que foi levada para dentro de um posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) sob o pretexto de “beber água”, quando foi levada a um quarto escuro, agredida e forçada a praticar sexo oral.

A mulher estava acompanhada das duas filhas adolescentes e disse ter deixado o local em estado de choque, procurando abrigo na casa de uma parente. No dia seguinte, ela registrou o caso na Delegacia da Mulher e reconheceu o agressor por foto. Segundo as investigações, três PMs estavam de plantão no momento do crime e todos foram afastados das ruas.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o crime, enquanto a Corregedoria instaurou investigação disciplinar. A Secretaria de Defesa Social informou que repudia qualquer forma de violência contra mulheres, mas ainda não formalizou o afastamento dos policiais à defesa da vítima. A advogada da mulher, Maria Julia Leonel, criticou a condução do caso e afirmou que há denúncias de outros abusos cometidos por PMs na região.

O reconhecimento formal do policial suspeito está marcado para a próxima sexta-feira (17). O caso segue sob investigação das autoridades civis e militares.