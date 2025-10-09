Vereador bolsonarista é preso por estupro e importunação contra sete mulheres

O vereador Cássio Luiz Barbosa, conhecido como Cássio Fala Pira (PL), foi preso temporariamente na manhã desta 5ª feira (9.out.25) em Piracicaba (SP), durante operação coordenada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A prisão foi decretada pela Justiça após sete mulheres denunciarem o parlamentar por crimes sexuais, incluindo importunação e estupro.

Conforme o G1, além do mandado de prisão, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão na residência do vereador, em seus escritórios e no gabinete da Câmara Municipal, onde foram apreendidos computadores e celulares para perícia.

As investigações começaram no fim de setembro, após uma mulher relatar ter sido assediada dentro do gabinete do parlamentar, quando buscava ajuda para conseguir emprego. O caso levou outras seis vítimas a procurarem a polícia, narrando episódios semelhantes de assédio e abuso sexual.

Uma das mulheres afirmou ter sido estuprada durante a campanha eleitoral, enquanto outra, de 19 anos à época, relatou ter sido enganada por uma falsa proposta de trabalho. Outra vítima contou que procurou o vereador para pedir ajuda ao filho autista, mas recuou diante do comportamento “inadequado e insinuante” do político.

Após a prisão, Cássio foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher e, em seguida, ao Instituto Médico Legal para exames. Ele está detido no 1º Distrito Policial e deverá ser ouvido apenas ao fim das investigações.

Em nota, a Câmara Municipal de Piracicaba afirmou que acompanha o caso e garantiu “cooperação irrestrita às autoridades”, além de reforçar o compromisso com “ética, moralidade e legalidade”. O vereador e sua defesa negam as acusações e afirmam que irão se manifestar oficialmente após terem acesso ao conteúdo da decisão judicial.