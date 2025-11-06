Pai diz que matou o filho Davi para se livrar de pensão alimentícia

A Polícia Civil da Paraíba apontou que o assassinato de Arthur Davi Velásquez Piazza, de 11 anos, foi motivado pela intenção do pai de se livrar do pagamento de pensão alimentícia. O crime ocorreu em João Pessoa, no último final de semana de outubro.

Davi Piazza Pinto, de 38 anos, confessou ter matado o filho por asfixia. A vítima, natural de Campo Grande, era autista não verbal e também tinha deficiência visual. O corpo da criança foi encontrado enterrado em uma cova rasa em uma área de mata no bairro Colinas do Sul, após o pai se apresentar voluntariamente à polícia em Florianópolis (SC), onde reside.

Em entrevista à Rádio CBN João Pessoa, o delegado Bruno Victor Germano, responsável pelo caso, revelou detalhes do depoimento prestado por Davi Piazza à Polícia Militar de Santa Catarina.

“Nós recebemos os depoimentos da Polícia de Florianópolis do procedimento realizado lá e ele confessou à Polícia Militar que tinha matado a criança num apartamento por meio de asfixia. E o laudo saiu hoje também, foi comprovado que foi a asfixia mesmo. Ele levou o corpo do menino até o terreno baldio. Segundo ele, estava apertado financeiramente, pagava religiosamente todo mês, em torno de R$ 1.800 de pensão, e decidiu vir pra cá pra matar a criança, pra se livrar dessa dívida. Segundo ele, né? Uma motivação totalmente fútil”, afirmou o delegado.

As investigações apontam que o crime foi premeditado. Davi viajou de Santa Catarina à Paraíba supostamente para visitar o filho, mas, antes do encontro, comprou uma pá e alugou uma casa. Segundo a polícia, ele usou uma rede e travesseiros para matar a criança.

Após o crime, o corpo foi colocado em um saco plástico e enterrado. A mãe da vítima, que deixou o menino sob os cuidados do pai, procurou a polícia após perder contato. A confissão de Davi foi feita à própria mãe, que acionou a PM em Florianópolis.

Arthur Davi foi sepultado no Cemitério do Cristo Redentor, em João Pessoa, na manhã da última 2ª feira (3.nov.25). O pai segue preso em Santa Catarina e deve ser transferido para a Paraíba, onde responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O inquérito está em fase final e deve ser concluído nos próximos dias.