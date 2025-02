'Peladão' é detido caminhando como veio ao mundo pelas ruas em MS

Um homem foi detido na tarde de 6ª feira (7.fev.25) após ser flagrado caminhando completamente nu por uma avenida em Rio Brilhante, município localizado a 158 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência.

Imagens divulgadas por veículos locais mostram o homem circulando pela via ao lado de outro indivíduo, aparentemente sem demonstrar preocupação com a situação. Em um dos registros, já na presença dos militares, um morador aparece cedendo uma camiseta para cobrir o suspeito antes que ele fosse conduzido.