PF mira clínica por distribuição de remédios ilegais para emagrecer

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta 3ª feira (21.out.25), a Operação Ignota, com o objetivo de combater uma associação criminosa envolvida na importação ilegal e receptação de medicamentos de origem desconhecida, utilizados em tratamentos para emagrecimento em clínicas médicas.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em uma clínica e em residências de investigados nas cidades do Rio de Janeiro e São Gonçalo (RJ).

As investigações começaram após um aumento nas apreensões de remédios para emagrecimento durante fiscalizações em aeroportos. Segundo a PF, os produtos são importados de forma clandestina e repassados para uso em estabelecimentos de saúde.

A apuração também foi impulsionada pela prisão de um servidor da Anvisa, acusado de desviar cerca de 100 canetas emagrecedoras apreendidas.

A operação conta com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A PF alerta que a comercialização desses medicamentos representa risco à saúde pública, devido à falta de controle sobre a origem, armazenamento e transporte dos produtos.

Os suspeitos poderão responder por importação e venda de medicamentos sem procedência comprovada e receptação qualificada.