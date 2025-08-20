Policial é alvo de operação que bloqueou R$ 263 milhões do tráfico no MS

A Polícia Federal deflagrou nesta 4ª feira (20.ago.25) a Operação Ajura, que teve entre os alvos um policial militar ambiental de Amambai. A ação também mirou empresários e integrantes de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.

De acordo com a PF, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e determinado o bloqueio de bens e valores no total de R$ 263 milhões.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara da Justiça Criminal Estadual de Dourados. As medidas foram cumpridas em Amambai e Dourados e em Ribeirão Preto (SP) e Jardinópolis (SP).

Na cidade de Dourados, um empresário do ramo de piscinas foi um dos investigados pela operação. Até o momento, não há confirmação sobre prisões ou sobre o material apreendido durante as buscas.

Ligação com grandes apreensões de cocaína

A Operação Ajura é desdobramento de investigações iniciadas após grandes apreensões de cocaína realizadas em 2022 e 2023, em Dourados. O objetivo, segundo a Polícia Federal, é atingir o braço financeiro da organização criminosa, enfraquecendo sua capacidade de atuação.

Uma das apreensões que originaram a investigação ocorreu em fevereiro de 2023, quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um caminhão carregado com óleo vegetal e encontrou 446 quilos de cocaína escondidos em compartimento oculto do tanque do semirreboque.

Na época, a carga foi avaliada em cerca de R$ 80 milhões.