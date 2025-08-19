Preso por agredir funcionária de shopping atacava mulheres desconhecidas

Um homem de 28 anos, investigado por uma série de ataques contra mulheres desconhecidas no Distrito Federal, foi preso após agredir uma funcionária dentro de um shopping em Taguatinga, na tarde da última 6ª feira (15.ago.25).

Segundo a Polícia Civil, a vítima trabalhava quando foi surpreendida pelo agressor, que desferiu socos e chutes sem qualquer motivo aparente. O homem foi contido por um segurança do estabelecimento até a chegada da Polícia Militar, que o levou à 21ª Delegacia de Polícia.

Na delegacia, os investigadores constataram que ele já era alvo de apurações por agressões semelhantes ocorridas neste mesmo mês em Águas Claras e Ceilândia. “As vítimas não tinham qualquer relação com o autor, que atacava de forma aleatória”, informou a corporação.

Diante da gravidade dos fatos, o delegado de plantão representou pela prisão preventiva do suspeito, medida que foi deferida pelo Judiciário. O agressor permanece preso e está à disposição da Justiça.