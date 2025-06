Professor particular guardava mais de 100 arquivos de abuso infantil

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), deflagrou na 5ª feira (5.jun.25) a Operação Arcanjo III, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em Goiânia e Aparecida de Goiânia. A ação investiga o armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil na internet.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, um homem foi preso em flagrante após os policiais localizarem em seu computador diversos arquivos com imagens e vídeos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Ele responderá por crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Outro investigado, que se apresentava como professor e dava aulas de reforço em domicílio, admitiu ter armazenado mais de 100 vídeos com conteúdo semelhante. A polícia apura ainda o uso de diploma falso por parte dele para atuar em escolas.

Os materiais apreendidos, incluindo computadores, celulares e dispositivos de armazenamento, serão periciados para aprofundar as investigações.