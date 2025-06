Rejeitado, Lourenço mata Eliana queimada com gasolina no Pantanal

Mais um caso de feminicídio foi registrado em Mato Grosso do Sul, o 15° do ano. Eliana Guanes, de 59 anos, morreu após ser brutalmente atacada com gasolina e ter o corpo incendiado por Lourenço Xavier, de 54 anos, em uma fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá. O crime aconteceu na tarde de 6ª feira (6.jun.25).

Segundo informações apuradas pelo Diário Corumbaense, Eliana e Lourenço trabalhavam juntos na propriedade rural. O ataque ocorreu por volta das 15h, dentro da casa onde a vítima vivia.

De acordo com o delegado Filipe Araújo Izidio Pereira, da Polícia Civil, o crime foi motivado pela recusa de Eliana em iniciar um relacionamento com o autor. “Ela não aceitou e por esse motivo, ateou fogo nela. Por esse menosprezo ao gênero da mulher, à condição de mulher, o crime se enquadra sim como feminicídio, apesar de não haver relação íntima e familiar entre eles”, afirmou o delegado ao Diário Corumbaense.

Eliana sofreu queimaduras de 2º e 3º graus em 90% do corpo. Equipes do Grupamento de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros de Campo Grande realizaram o transporte emergencial da vítima de avião até a Santa Casa da Capital. No entanto, ela chegou ao hospital sem sinais vitais. A morte foi confirmada às 23h30.

Logo após o crime, Lourenço fugiu para uma área de mata próxima à fazenda. Ainda de acordo com o Diário Corumbaense, o agressor foi localizado e preso horas depois por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ele já possuía antecedentes por furto, ameaça e violência doméstica.

Uma amiga da vítima, que testemunhou o crime e tentou prestar socorro, também foi ameaçada por Lourenço, que afirmou que ela seria a próxima. A Polícia Civil confirmou que a prisão preventiva será solicitada e o autor deve passar por audiência de custódia nos próximos dias.