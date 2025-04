Rota caipira: droga sai do interior de MS em câmaras frias rumo a SP

O tráfico de drogas segue explorando rotas discretas e estratégias cada vez mais sofisticadas. Na 2ª feira (14.abril.25), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 1.300 quilos de maconha escondidos em compartimentos ocultos de duas câmaras frias, em Rio Brilhante. A droga havia sido carregada em Amambai, cidade próxima à fronteira com o Paraguai, e seria levada até Paulínia, no interior de São Paulo.

A apreensão reforça o uso da chamada "rota caipira" do tráfico, que passa por pequenos municípios de Mato Grosso do Sul, aproveitando a estrutura logística e a menor vigilância para escoar grandes quantidades de entorpecentes rumo ao Sudeste — principal mercado consumidor do país.

Segundo o DOF, o motorista de um caminhão foi abordado durante patrulhamento na BR-163. Ele disse que havia sido contratado por meio de um aplicativo de fretes para transportar as duas câmaras frias entre as duas cidades. Pelo serviço, receberia R$ 5,5 mil.

Durante vistoria, os policiais localizaram compartimentos ocultos com diversos tabletes de maconha. O condutor levou os agentes até a residência onde havia feito o carregamento, em Amambai. No local, outro homem, também de 26 anos, assumiu ser o responsável pelas câmaras frias e confirmou que a droga estava armazenada desde a sexta-feira anterior.

Toda a carga, avaliada em R$ 3,2 milhões, foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.