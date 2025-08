Segurança de escola compartilhava material de abuso infantil na internet

Um segurança de escola, de 46 anos, foi preso nesta 3ª feira (5.ago.25) em Campo Grande por compartilhar material de abuso sexual infantil na internet. A prisão ocorreu no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

As investigações começaram após ações de inteligência identificarem centenas de arquivos ilícitos circulando em plataformas digitais. O trabalho da DEPCA permitiu localizar o suspeito e apreender dois celulares que teriam sido usados no crime. Os aparelhos serão periciados para identificar possíveis conexões com outros envolvidos.

“A DEPCA tem como foco permanente o combate à circulação de material de abuso sexual infantil, muitas vezes vinculado a redes criminosas organizadas. Nosso objetivo é retirar esse conteúdo do ambiente virtual, responsabilizar os envolvidos e reduzir os danos causados às vítimas, cujas imagens continuam sendo exploradas repetidamente”, afirmou a delegada Anne Karine Trevizan, titular da DEPCA.

Em nota, a Polícia Civil reforça que denúncias de crimes contra crianças e adolescentes podem ser feitas, inclusive de forma anônima, pelo Disque 100 ou em qualquer unidade policial.