Serraria é alvo do MP por operar sem licença e esconder madeira ilegal em Paranhos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades ambientais em uma serraria localizada no município de Paranhos. A investigação foi aberta após autuação do Ibama, que identificou operação sem licença ambiental válida e o armazenamento de quase 8 m³ de madeira serrada sem comprovação de origem.

A vistoria ocorreu em setembro de 2024. Segundo o relatório do Ibama, a empresa seguia em funcionamento sem apresentar a Licença de Operação, e a madeira encontrada no local não tinha documentação legal exigida para o transporte ou comercialização.

O MPMS informou que a empresa em questão ocupa as instalações de outra firma por meio de contrato de arrendamento, mas o responsável pela atividade não foi localizado durante a fiscalização. No momento da vistoria, o único documento apresentado foi um alvará municipal de funcionamento, o que é insuficiente para atividades classificadas como potencialmente poluidoras.

O órgão ministerial também apura se houve tentativa de regularização junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). Até agora, não há qualquer registro de solicitação de licenciamento em nome da empresa.

Diante das evidências, o MP requisitou à Delegacia de Polícia de Paranhos a instauração de inquérito policial para apurar eventual crime ambiental. A Promotoria destacou ainda que o licenciamento é obrigatório para empreendimentos que possam causar impactos significativos ao meio ambiente, como é o caso do setor madeireiro.