Servidor da Receita se passava por auditor para extorquir motoristas em MS

A Polícia Federal, em parceria com a Corregedoria da Receita Federal, deflagrou nesta 3ª feira (12.ago.25) a Operação “Impostor”, em Corumbá, para combater crimes de corrupção e usurpação de função pública.

As investigações apontam que um servidor do cargo de agente de portaria se apresentava ilegalmente como auditor fiscal ou analista tributário, para extorquir motoristas de ônibus que trafegavam pela BR-262, entre Corumbá e São Paulo.

Segundo a apuração, os valores exigidos eram depositados em conta bancária de uma pessoa próxima ao investigado.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram realizadas buscas e apreensões, resultando na coleta de aparelhos eletrônicos e outros materiais que serão periciados. O objetivo é aprofundar a investigação e identificar outros possíveis envolvidos.

Por meio de nota, a Polícia Federal e a Receita Federal reforçaram que "a ação busca preservar a integridade do serviço público e responsabilizar agentes que utilizem o cargo para benefício próprio".