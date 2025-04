Tarado usava técnicas de judô para imobilizar e estuprar mulheres

A Polícia Civil de Goiás prendeu nesta 2ª feira (14.abril.25) Pedro Paulo de Jesus Costa, de 38 anos, suspeito de cometer ao menos três estupros em Anápolis. O homem, que pratica judô, utilizava técnicas de imobilização durante os ataques.

A prisão preventiva foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis, com apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e do Grupo Especial de Investigações Criminais.

Os crimes ocorreram em 2025, sendo uma das vítimas menor de idade, com 17 anos. Em todos os casos, as mulheres tinham estruturas físicas semelhantes e eram abordadas em locais isolados quando se deslocavam para o trabalho ou voltavam dele.

O suspeito abordava as vítimas por trás, imobilizando-as com técnicas de judô enquanto portava um canivete. Após ameaçá-las, consumava o estupro.

A polícia identificou o padrão nos crimes, que aconteciam em áreas próximas e seguiam o mesmo modo de operação, o que levou à identificação de Pedro Paulo. No ataque mais recente, em 6 de abril, a vítima reagiu mordendo o dedo do agressor e conseguiu fugir. O ferimento ainda estava visível quando o suspeito foi detido.

Pedro Paulo possui extensa ficha criminal, tendo cumprido 17 anos de prisão na Espanha por estupro. Em 2023, ele foi preso em flagrante pelo mesmo crime em Anápolis, mas respondia em liberdade. A polícia divulgou a identidade do suspeito para que outras possíveis vítimas possam reconhecê-lo.